Rizespor iddialı

Çaykur Rizespor, bugün sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalıları Muhammet Taha ve Alikulov, maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Recep Uçar, "Eyüpspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtıp taraftarımızı da oyun ve skor anlamında mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz" dedi. Yeşil-mavili ekip, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla ligde 12'nci sırada bulunuyor.