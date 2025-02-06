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Haberler Rizespor Ömür Rize'de

Ömür Rize'de

Rizespor, 25 yaşındaki maestro ile bombayı patlatıyor. İlk transferini Samet Akaydin ile yapan yeşil-mavili kulüp, Abdülkadir ÖmürHull City'den 6 aylığına kiralıyor. Tecrübeli futbolcu bugün resmen açıklanabilir.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Ömür Rize'de

Çaykur Rizespor büyük bir transfer bombası patlatmak üzere... Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı alarak ilk takviyesini gerçekleştiren yeşil-mavili takım, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Abdülkadir Ömür'ü de renklerine bağlıyor. Bordo mavili kulüpten 1 Şubat 2024 tarihinde 2.5 milyon euro'ya Championship takımı Hull City'ye giden 25 yaşındaki 10 numara, İngiltere'de istediği ortamı bir türlü bulamadı.

SON 5 MAÇTA KADRODA YOK

Son 5 maçta kadroya alınmayan Ömür, Hull'dan ayrılmak istiyor. Çaykur Rize ve Eyüpspor hemen devreye girerek teklif sundu. İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ömür, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor'a 'evet' dediği ve bu transferin bugün açıklanacağı belirtiliyor. Karadeniz ekibi, Ömür'ü 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağlayacak.

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