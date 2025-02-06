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Haberler Rizespor Atmaca’dan siftah

Atmaca’dan siftah

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, Trendyol 1. Lig’den Ankaragücü’nü Varesanovic ve Jurecka’nın golleriyle geçip A Grubu’nda ilk galibiyetine imza attı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Atmaca’dan siftah

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Trendyol 1. Lig'den Ankaragücü'nü ağırladı. Atmacalar, Süper Lig'i hedefleyen sarı-lacivertliler karşısında ilk 15 dakikada önce Varesanovic ardından Jurecka'nın attığı gollerle 2-0'ı buldu ve ilk devre bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda Ankaragücü, 77'de Diogo'yla 2-1'i buldu ancak karşılaşmada kalan sürede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Grupta ilk maçını kaybeden Karadeniz ekibi siftah yaparken, ilk karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Başkent temsilcisi ise mağlubiyetle tanıştı.

RİZESPOR'A DEV KALECİ

Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'un 1.95 boyunda, 20 yaşındaki kalecisi Efe Doğan'la imza atmaya hazırlanıyor. Her konuda anlaşılan genç eldiven için 8 milyon TL bonservis ödeneceği öğrenildi. Bu sezon 16 maçta kaleyi koruyan Efe, bin 440 dakika süre aldı. 3 maçta kalesini gole kapattı.

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