Atmaca’dan siftah

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Trendyol 1. Lig'den Ankaragücü'nü ağırladı. Atmacalar, Süper Lig'i hedefleyen sarı-lacivertliler karşısında ilk 15 dakikada önce Varesanovic ardından Jurecka'nın attığı gollerle 2-0'ı buldu ve ilk devre bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda Ankaragücü, 77'de Diogo'yla 2-1'i buldu ancak karşılaşmada kalan sürede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Grupta ilk maçını kaybeden Karadeniz ekibi siftah yaparken, ilk karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Başkent temsilcisi ise mağlubiyetle tanıştı.

RİZESPOR'A DEV KALECİ

Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'un 1.95 boyunda, 20 yaşındaki kalecisi Efe Doğan'la imza atmaya hazırlanıyor. Her konuda anlaşılan genç eldiven için 8 milyon TL bonservis ödeneceği öğrenildi. Bu sezon 16 maçta kaleyi koruyan Efe, bin 440 dakika süre aldı. 3 maçta kalesini gole kapattı.