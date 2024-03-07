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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 3 puanı alacağız!

İstanbul’da kaybedilecek bir şey yok derler, katılmıyorum. Ortada duran bir 3 puan var ve bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız.”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: 3 puanı alacağız!

Trendyol Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Atmacalarda teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı. Palut, "Kazanabilmek için sahaya çıkacağız. G.Saray deplasmanı tabii ki de zor bir maç. Ligimizin en güçlü takımlarından bir tanesi ve son haftalara girerken taraftar gücünü de arkasına alarak F.Bahçe ile şampiyonluk yolunda ilerliyorlar" dedi.

"EN İYİ OYUNU OYNAYACAĞIZ"

Güçlü rakipleri karşısında ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Tabii ki de zor bir maç olacak ancak ama bizde orada mutlaka mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ancak mücadelemizi esirgemeyeceğiz. Top bize geldiğinde kişilikli, güzel bir futbol oynamaya çalışacağız. 'İstanbul deplasmanlarında kaybedilecek bir şey yok' derler, ona hiç katılmıyorum. Ortada bir 3 puan var ve biz bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Skor ne olursa olsun İstanbul'da en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız" diye umut dağıttı.

"VAR KAYITLARINA OLUMLU BAKIYORUM"

İlhan Palut, VAR kayıtlarının açıklanma kararını desteklediğini belirtti. Palut, "Ben olumlu bakıyorum. Biz gizli bir iş yapmıyoruz. Bir teknik adam olarak neler yapmak istediğimi çok açık görebiliyorsunuz. Bazen eleştirilebiliyoruz. Sahada her şey görünüyor. Hakemlik neden bunun dışında olsun?" ifadelerini kullandı.

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