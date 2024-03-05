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Rize'de bayram

Dört maçlık galibiyet hasretini 3-0'lık Kayserispor zaferiyle bitiren Çaykur Rizespor'da İlhan Palut gözünü Galatasaray maçına çevirdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Rize'de bayram

Kayserispor'u yenerek kötü gidişe "Dur" diyen Çaykur Rizespor'da moraller yerine geldi. Dört maçlık galibiyet hasretini dindiren yeşil-mavililerde teknik direktör İlhan Palut, ligin en formda takımlarından birine karşı galip geldiklerini belirterek, "Umuyorum bizim için yeni bir başlangıç olmuştur. 3 puanın vereceği psikolojik rahatlama olabilir. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı sürdürep çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

AVRUPA SEVİYESİNDE

Gelecek hafta Lig lideri Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatılratan İlhan Palut, "Uzun zaman sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Kayserispor karşısında güzel oyunumuzun karşılığını 3 puanla aldık. Şimdi önümüzde Galatasaray sınavı var. Sahasında 14 maçtır kaybetmeyen, Avrupa seviyesinde bir takımla oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstererek, evimize 3 puanla ayrılmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

RİZESPOR'A ZEMİN UYARISI

TFF, Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi. Kulübe, zemin düzeltiline kadar stadyumda antrenman yapılmaması ve iyileştirilmenin tamamlanması iletildi.

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