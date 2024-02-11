Haberler Rizespor İlhan Palut'tan Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

İlhan Palut'tan Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 17:01
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İlhan Palut'tan Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Palut, "Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan'ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor'un. Rizespor'un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj" diye konuştu.

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