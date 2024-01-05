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Rizespor'a Bulgar dinamo!

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız verdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Rizespor'a Bulgar dinamo!

Orta saha arayışındaki Atmacalar, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Karadeniz ekibi, Levski Sofya'nın ön liberosu Andrian Kraev için resmi teklif yaptı. Takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan Kraev'in de Rizespor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

LEVSKI'NİN KAPTANI

Altyapısından yetiştiği Levski Sofya'nın kaptanlığını yapan 24 yaşındaki genç ön libero, bu sezon 26 karşılaşmada boy gösterirken, 2 gol, 2 asist katkısıyla dikkati çekti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.94 boyundaki Kraev, 8 kez de Bulgaristan Milli Takımı'nda ter döktü. Kraev, transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi dışında futbol oynayacak

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