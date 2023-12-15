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Takım ruhu

“Benim bir oynama şeklim vardır. Takıma geldiğimde birbirimize inanarak birlik olabilirsek, takım olmayı başarabilirsek o zaman başarılı olacağımızı söylemiştim.”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Takım ruhu

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımını Trabzonspor maçına göre hazırladığını ancak fikstür değişikliği nedeniyle Konyaspor maçına hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi. Ligde 2'de 2 yapan kırmızı-şimşeklerde son haftalarda alınan başarılı sonuçları değerlendiren Alman çalıştırıcı şunları söyledi: Son 2 maçta taraftarların takım için ne kadar önemli olduğunu gördük. Konyaspor maçında da taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Eğer bu şekilde devam edecek olursak, taraftarımızın desteği takıma yüzde 100 olumlu yansıyacaktır. Açıkçası benden önce neler oldu bilmiyorum. Benim belirli bir oynama şeklim vardır. Daha önce çalıştırdığım takımlarda bir stilim vardır. Takımdaki oyuncularıma geldiğimde birbirimize inanarak birlik olabilirsek, kesinlikle takım olmayı başarabilirsek o zaman başarılı olabileceğimizi söylemiştim. Bu takıma vermiş olduğum ilk mesajdı. Ondan sonra sahada yapmamız gerekenlerle alakalı futbol anlayışımızın ne olduğunu takıma öğretmeye çalıştık. Benim için önemli olan maç maç gitmek. Bir sonraki haftalarda ne olacak düşüncesiyle hareket etmekten çok maç maç gidecek olursak kesinlikle daha başarılı olacağımızı düşünüyorum.

HEDEFİMİZ 4'TE 4 YAPMAK

Yılport Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, 2. devreye düşme hattından uzaklaşarak başlamak istediklerini söyledi. Çapa, "İlk yarının bitimine 4 hafta kaldı. 3'ü direkt düşme hattımızdaki rakiplerimizle. 4 haftada 12 puan almaya adayız. 11 yıllık Süper Lig hasreti bir sezonda bitmemeli, bitmemesi gerekiyor" diye iddialı konuştu.

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