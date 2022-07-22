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Djokovic ayrıldı

Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Atmacalar'da forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla toplam 31 maça çıktı ve 4 gol attı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Djokovic ayrıldı
Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Atmacalar'da forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla toplam 31 maça çıktı ve 4 gol attı.
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