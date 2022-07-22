Djokovic ayrıldı

Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Atmacalar'da forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla toplam 31 maça çıktı ve 4 gol attı.
Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Atmacalar'da forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla toplam 31 maça çıktı ve 4 gol attı.