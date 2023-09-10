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Haberler Rizespor

Çaykur Rizespor Casper Höjer'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Sparta Prag'dan 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Casper Höjer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 16:38 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 16:50
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Çaykur Rizespor Casper Höjer'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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