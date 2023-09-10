Çaykur Rizespor Casper Höjer'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Casper Höjer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Höjer'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Casper Höjer'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Hoş Geldin Casper Höjer! 💚💙 👉 https://t.co/XWPiy84asg pic.twitter.com/moNXGYfCQN— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 10, 2023