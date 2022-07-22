Haberler Rizespor Grahovac Rize'de

Grahovac Rize'de

Transfere hız veren Çaykur Rizespor, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Srdjan Grahovac'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Bosna- Hersekli ön libero, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Grahovac, 3 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Grahovac Rize'de
Transfere hız veren Çaykur Rizespor, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Srdjan Grahovac'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Bosna- Hersekli ön libero, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Grahovac, 3 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.
DİĞER
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Suçüstü! Ehliyetine el konulan Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı
Fırtına'da stoper harekatı! Listede 2 isim var
Cimbom'da hedef Thiago Mendes!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djokovic ayrıldı
Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şehir rövanşa bıraktı Şehir rövanşa bıraktı 01:16
Konya fişi çekti Konya fişi çekti 01:14
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest 01:08
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... 00:59
F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! 00:59
Daha Eski
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
Başakşehir turu rövanşa bıraktı! Başakşehir turu rövanşa bıraktı! 00:58
Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! 00:58
Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! 00:58
G.Saray'da gözde isim Mounie! G.Saray'da gözde isim Mounie! 00:55
Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! 00:55