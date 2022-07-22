Grahovac Rize'de

Transfere hız veren Çaykur Rizespor, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Srdjan Grahovac'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Bosna- Hersekli ön libero, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Grahovac, 3 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.
Transfere hız veren Çaykur Rizespor, Avusturya ekibi Rapid Wien'den Srdjan Grahovac'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Bosna- Hersekli ön libero, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 3 gol, 3 asist katkısı sağladı. Grahovac, 3 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.