Haberler Rizespor "Ümit Öztürk'e güveniyoruz"

"Ümit Öztürk'e güveniyoruz"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, “Ümit Öztürk G.Saraylı” diye ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
"Ümit Öztürk'e güveniyoruz"
Galatasaray deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Rizespor'da Başkan Tahir Kıran, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Kıran, "20'ye yakın puanımızı yok ettiler. Maçımıza verilen Ümit Öztürk'ün Galatasaraylı olduğuna, Fatih Terim hayranı olduğuna dair açıklamalar yapıldı fakat ben buna rağmen Ümit Öztürk hocamıza ciddi anlamda güveniyorum. Yaptığı iş bunu gerektirir. İnşallah maçın sonunda da beni böyle konuşturur. Maçın sonucunu etkileyecek bir hareket olmaz. Yenebiliriz, yenilebiliriz buna rağmen maç sonunda kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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