Haberler Süper Lig Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep ile Rizespor kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:33
Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep - Rizespor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Rizespor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak ve maçı Emre Kargın yönetecek.

DİĞER
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan olay açıklama! "Premier Lig Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yaptı"
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Saatte 60 km! 20 Mayıs 2022 hava durumu
Kartal kanat transferinde son aşamaya geldi!
Terim hamlesine Zidane yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Menajerinden flaş hamle! Türkiye...
Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi"
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman? Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman? 08:16
Menajerinden flaş hamle! Türkiye... Menajerinden flaş hamle! Türkiye... 08:09
Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi" Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi" 07:44
Fena mı olur? Fena mı olur? 06:31
Veda edecekler Veda edecekler 06:28
Stamford Bridge'de goller var kazanan yok! Stamford Bridge'de goller var kazanan yok! 01:16
Daha Eski
Aston Villa ile Burnley puanları paylaştı Aston Villa ile Burnley puanları paylaştı 01:07
Everton ligde kalmayı garantiledi Everton ligde kalmayı garantiledi 01:07
Hamburg avantajı kaptı! Hamburg avantajı kaptı! 01:07
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu! Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu! 01:00
Orkun Kökçü'den transfer açıklaması! Beşiktaş... Orkun Kökçü'den transfer açıklaması! Beşiktaş... 00:59
F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer 00:59