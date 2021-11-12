Uçuşa geçtik

Milli araya Alanya galibiyetiyle giren ligde sonuncu durumdaki Rizespor'da Başkan Tahir Kıran, yeşil-mavili camiaya umut veren açıklamalarda bulundu. Başkan Kıran şunları söyledi: "Takım olmak, takım oluşturabilmek bizim 10 haftamızı aldı. Takım yan yana oynayan bir takım değildi. Yeni yeni öğrenmeye başladılar ve bunda Hamza hocanın payı ciddi olarak çok büyük. Alanya maçı nerdeyse rakip takımın bir direkten topu dışında tamamen bizim kontrolümüzde geçti ve haklı bir galibiyet aldık. Takım artık kazanmayı öğrendi, takım olmanın, kazanmanın tadına vardı. Bundan sonraki süreçte rakiplerimizin inişe geçtiği yerde biz çıkacağız."

GÖKHAN İLE İMZA

Başkan Kıran, transferde adı F.Bahçe'yle geçen milli kalecileri Gökhan Akkan'la yeni sözleşme imzalayacaklarını da belirtti. Tahir Kıran, "3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A Milli Takım kalecisi olması halinde" müjdesini verdi. "Takımımız iyi yönde" ifadesini kullanan Rizespor Başkanı Kıran, "Hepsi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alanya maçında bizim takım yüzde 45-50'lerde. Yüzde 80'lere çıktığımız zaman seyretmeye doyamayacağız" diye iddialı konuştu.