Haberler Rizespor Remy kafasında futbolu bitirdi

Remy kafasında futbolu bitirdi

Sakatlık sorunu yaşayan Remy konusunda da bilgiler veren Başkan Tahir Kıran, Fransız yıldızla ilgili olarak ayrılık sinyali verdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Remy kafasında futbolu bitirdi
Sakatlık sorunu yaşayan Remy konusunda da bilgiler veren Başkan Tahir Kıran, Fransız yıldızla ilgili olarak ayrılık sinyali verdi. Başkan Kıran, "Bu oyuncu ile bir tasarrufu varsa bize söyleyecektir. Tesiste, takımda, A takımda tek yetkili Hamza hocadır. Bu oyuncuyu kazanacak mıyız? Kadro dışı mı bırakacağız? Yollarımızı mı ayıracağız? Tek yetkili Hamza hoca. Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık. Herhalde kafasında futbolu bitirdi. Pazartesi hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz" değerlendirmesini yaptı.
DİĞER
Hakan Baş'tan boşanacağı konuşulan Bensu Soral’ın psikolojisi bozuldu!
Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor