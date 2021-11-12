Remy kafasında futbolu bitirdi

Sakatlık sorunu yaşayan Remy konusunda da bilgiler veren Başkan Tahir Kıran, Fransız yıldızla ilgili olarak ayrılık sinyali verdi. Başkan Kıran, "Bu oyuncu ile bir tasarrufu varsa bize söyleyecektir. Tesiste, takımda, A takımda tek yetkili Hamza hocadır. Bu oyuncuyu kazanacak mıyız? Kadro dışı mı bırakacağız? Yollarımızı mı ayıracağız? Tek yetkili Hamza hoca. Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık. Herhalde kafasında futbolu bitirdi. Pazartesi hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz" değerlendirmesini yaptı.