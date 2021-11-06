Rizespor nefes aldı

Süper Lig'de iki takım için de büyük önem taşıyan mücadelede Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bülent Korkmaz yönetiminde 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Alanya, 12. haftayı kayıpla tamamlamış oldu. Karşılaşmanın 11. dakikasında Selim Ay'ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Rizespor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Mücadelenin 70. dakikasında Damjan Dokovic'in penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 2-0'a getiren Rizespor, mücadeleyi de bu skorla galip tamamladı. Ligin son sırasındaki Rizespor 7 puana ulaşırken, Alanyaspor 21 puanda kaldı. Alanyaspor ligde bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Çaykur rize ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.