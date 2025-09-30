HaberlerReal Madrid İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi
Real Madrid'de bu sezon önemli bir role sahip olan Arda Güler performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Xabi Alanso'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen milli yıldız için İngiliz devinin transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...
Arsenal kulübünün en ciddi aday olarak gösterildiği haberde, Topçuların Real Madrid ile görüşme yaparak ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
R. MADRID'İN TRANSFER KARARI
Ancak Real Madrid, Arda Güler'i kadrosunda tutmak isteyeceği ve gelen teklifleri geri çevireceği öne sürüldü. Eflatun beyazlılar genç yıldızın bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirleyeceği kaydedildi.
Arda bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta görev alırken, 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.