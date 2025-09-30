CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

Real Madrid'de bu sezon önemli bir role sahip olan Arda Güler performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Xabi Alanso'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen milli yıldız için İngiliz devinin transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 13:44
İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

Milli yıldızımız için İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

Fichajes'te yer alan habere göre Kariyerinin en önemli dönemini yaşayan Arda Güler için Premier Lig devleri Arsenal, Newcastle United ve Tottenham Hotspur onu transfer listelerine ekledi.

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

EN CİDDİ KULÜP ARSENAL

Arsenal kulübünün en ciddi aday olarak gösterildiği haberde, Topçuların Real Madrid ile görüşme yaparak ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

R. MADRID'İN TRANSFER KARARI

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i kadrosunda tutmak isteyeceği ve gelen teklifleri geri çevireceği öne sürüldü. Eflatun beyazlılar genç yıldızın bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirleyeceği kaydedildi.

İngiliz devinde Arda Güler için teklif hazırlığı! Tarihe geçecek bonservis beklentisi

Arda bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta görev alırken, 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

