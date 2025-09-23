CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Yeniden yedek kulübesine mi oturtulacak?

Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Yeniden yedek kulübesine mi oturtulacak?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Levante ile karşılaşacak olan Real Madrid'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Yeniden yedek kulübesine mi oturtulacak?

La Liga'nın 6. haftasında Levante ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler belirsizliği yaşanıyor. Sezona ilk 11'de süre alarak başlayan milli futbolcu için teknik direktör Xabi Alonso kararını verdi.

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre Jude Bellingham, omzundaki sakatlığını atlattı ve ilk 11'e geri dönecek. İngiliz yıldızın, Levante maçında Eduardo Camavinga ile birlikte orta alanda görev alması bekleniyor. Orta üçlünün bir diğer isminin de Valverde ya da Tchouameni olması bekleniyor. Bu nedenle, Arda Güler'in maça yedek kulübünde başlama ihtimali çok yüksek.

BELLINGHAM'A GÜVENMEYE DEVAM EDECEK

Maçtan önce yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Bellingham ve Camavinga ilk 11'de başlayabilir. Fiziksel olarak en iyi durumdalar." diyerek ilk 11 sinyallerini vermişti.

Haberde, Xabi Alonso'nun İngiliz oyuncuya hazır olduğu takdirde her zaman güveneceği Arda Güler'i ikinci bir role iteceği belirtildi.

İŞTE O HABER

REKLAM - Türk Telekom
Özbek'ten Sadettin Saran sözleri
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Saran'a ödeme ve tazminat şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? 13:06
Milan-Lecce maçı ne zaman? Milan-Lecce maçı ne zaman? 12:21
Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi 12:01
Levante-Real Madrid maçı ne zaman? Levante-Real Madrid maçı ne zaman? 12:00
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 11:36
Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? 11:30
Daha Eski
Özbek'ten Sadettin Saran sözleri Özbek'ten Sadettin Saran sözleri 11:28
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi 11:02
Espanyol-Valencia maçı ne zaman? Espanyol-Valencia maçı ne zaman? 11:01
Saran'a ödeme ve tazminat şoku! Saran'a ödeme ve tazminat şoku! 11:00
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36