Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Yeniden yedek kulübesine mi oturtulacak?

La Liga'nın 6. haftasında Levante ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler belirsizliği yaşanıyor. Sezona ilk 11'de süre alarak başlayan milli futbolcu için teknik direktör Xabi Alonso kararını verdi.

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre Jude Bellingham, omzundaki sakatlığını atlattı ve ilk 11'e geri dönecek. İngiliz yıldızın, Levante maçında Eduardo Camavinga ile birlikte orta alanda görev alması bekleniyor. Orta üçlünün bir diğer isminin de Valverde ya da Tchouameni olması bekleniyor. Bu nedenle, Arda Güler'in maça yedek kulübünde başlama ihtimali çok yüksek.

BELLINGHAM'A GÜVENMEYE DEVAM EDECEK

Maçtan önce yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Bellingham ve Camavinga ilk 11'de başlayabilir. Fiziksel olarak en iyi durumdalar." diyerek ilk 11 sinyallerini vermişti.

Haberde, Xabi Alonso'nun İngiliz oyuncuya hazır olduğu takdirde her zaman güveneceği Arda Güler'i ikinci bir role iteceği belirtildi.

