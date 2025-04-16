Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'a 3-0 yenilen Real Madrid, Bernabeu'da ağırladığı İngiliz ekibine bu kez 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Maç sonrası Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Real Madrid taraftarlarından Carlo Ancelotti'ye büyük tepki vardı. İşte sosyal medyada Real taraftarlarının Arda yorumları ve Ancelotti sözleri...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 01:24 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 01:26
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Real Madrid, lütfen Arda Güler'i Arsenal'e ver, teşekkürler.
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Arda Güler Real Madrid lehine turu getirebilirdi ama süre bile verilmedi.
Arda Güler gibi biri var ellerinde ama kullanılmıyor.
Bu gece Real Madrid'i izlerken aklıma Don Carlo'nun yaşlanmış AC Milan'ı geldi. Arda Güler'in yine süre alamaması utanç verici. Sürekli orta yapmak yerine onun yaratıcılığı kullanılabilirdi. Vasquez yerine Arda oyuna alınıp sağ beke Valverde çekilebilirdi.
Yeni yapılanmaya ihtiyacımız var. Ancelotti'yi kovun, Taktiksel bir hoca alın. Vasquez, Alaba, Mendy'yi yollayın. Sağ-sol bek ve stoper alın. Ve Arda Güler'e bir şans verid.
Arda Güler, Arsenal karşısında etkili olabilirdi ama nedense Ancelotti ona güvenmedi.
Kaybettiler çünkü Arda Güler oynamadı.
Takımın yeni bir kana ihtiyacı var. Ve Arda Güler'i oynatacak bir teknik direktöre.
Elde rekabet edilecek bir şey kalmadı, Ancelotti artık Arda Güler ve Endrick'i oynatır.
Takımda yaratıcılık özelliği en yüksek olan Arda Güler gibi bir yetenek varken Ancelotti 5 değişiklik yaptı. Tarihteki en kötü teknik direktör...
En azından artık Ancelotti'den kurtuluruz. Ve bazı Real'li oyuncular da tekrar haddini bilir. Bu sezon başından itibaren felaketti. Arda Güler'in önümüzdeki sezon ilk 11 başlamasını istiyorum. Ancelotti defol.
Arda Güler'in iki maçta da oynatılmaması inanılmaz. Yeter Ancelotti, artık bıktık.
PSG - Inter finali istiyorum. Ancelotti defol. Rodrygo yerine Arda Güler ile başlamalıydın.
Arda Güler bu kulüpten ayrılmalı.
Ancelotti'nin kibiri Real Madrid'i art arda ŞL şampiyonluğundan etti. Yeni şeyler denemiyor. Arda Güler en iyi 5 genç yıldızdan biri ama onu bu teknik direktörden ötürü sahada göremiyoruz. Gol atıp pozisyon yaratabiliyor ama nedense Tchouameni ve Camavinga ilk 11'de başlıyor.
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