CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal'a 3-0 yenilen Real Madrid, Bernabeu'da ağırladığı İngiliz ekibine bu kez 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Maç sonrası Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Real Madrid taraftarlarından Carlo Ancelotti'ye büyük tepki vardı. İşte sosyal medyada Real taraftarlarının Arda yorumları ve Ancelotti sözleri...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 01:24 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 01:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Ancelotti'nin Arda Güler'i 2 maçta da oynatmaması başlı başına kriminal bir suç.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler sen daha iyisini hak ediyorsun. Avrupa'nın şu an en iyi 5 genç oyuncusundan birisin ve buna rağmen yedek kulübesindesin. Eğer Ancelotti gitmezse sen kesinlikle gitmelisin.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Biri Arda Güler'i onların elinden alsın.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Real Madrid, lütfen Arda Güler'i Arsenal'e ver, teşekkürler.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

😞💔

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler Real Madrid lehine turu getirebilirdi ama süre bile verilmedi.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler gibi biri var ellerinde ama kullanılmıyor.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Bu gece Real Madrid'i izlerken aklıma Don Carlo'nun yaşlanmış AC Milan'ı geldi. Arda Güler'in yine süre alamaması utanç verici. Sürekli orta yapmak yerine onun yaratıcılığı kullanılabilirdi. Vasquez yerine Arda oyuna alınıp sağ beke Valverde çekilebilirdi.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Yeni yapılanmaya ihtiyacımız var. Ancelotti'yi kovun, Taktiksel bir hoca alın. Vasquez, Alaba, Mendy'yi yollayın. Sağ-sol bek ve stoper alın. Ve Arda Güler'e bir şans verid.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler, Arsenal karşısında etkili olabilirdi ama nedense Ancelotti ona güvenmedi.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Kaybettiler çünkü Arda Güler oynamadı.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Takımın yeni bir kana ihtiyacı var. Ve Arda Güler'i oynatacak bir teknik direktöre.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Elde rekabet edilecek bir şey kalmadı, Ancelotti artık Arda Güler ve Endrick'i oynatır.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Takımda yaratıcılık özelliği en yüksek olan Arda Güler gibi bir yetenek varken Ancelotti 5 değişiklik yaptı. Tarihteki en kötü teknik direktör...

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

En azından artık Ancelotti'den kurtuluruz. Ve bazı Real'li oyuncular da tekrar haddini bilir. Bu sezon başından itibaren felaketti. Arda Güler'in önümüzdeki sezon ilk 11 başlamasını istiyorum. Ancelotti defol.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler'in iki maçta da oynatılmaması inanılmaz. Yeter Ancelotti, artık bıktık.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

PSG - Inter finali istiyorum. Ancelotti defol. Rodrygo yerine Arda Güler ile başlamalıydın.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Arda Güler bu kulüpten ayrılmalı.

Carlo Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç!

Ancelotti'nin kibiri Real Madrid'i art arda ŞL şampiyonluğundan etti. Yeni şeyler denemiyor. Arda Güler en iyi 5 genç yıldızdan biri ama onu bu teknik direktörden ötürü sahada göremiyoruz. Gol atıp pozisyon yaratabiliyor ama nedense Tchouameni ve Camavinga ilk 11'de başlıyor.

F.Bahçe'de En Nesyri planı!
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı!
DİĞER
Osman Bey’in kararı, Oba’da dengeleri sarsıyor!
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir"
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:01
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 23:56
G.Saray derbide kazandı! Finale yükseldi G.Saray derbide kazandı! Finale yükseldi 23:02
F.Bahçe Opet seride öne geçti! F.Bahçe Opet seride öne geçti! 22:38
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 20:48
Ziraat Bankkart finale yükseldi Ziraat Bankkart finale yükseldi 19:50
Daha Eski
(Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal ) | CANLI (Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal ) | CANLI 19:48
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 19:36
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 18:19
Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı! Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı! 18:01
TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı TFF'den Boupendza için başsağlığı mesajı 17:18
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. kez düzenlenecek 16:14