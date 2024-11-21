  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Real Madrid TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcu için İngiliz devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Real Madrid'de aldığı az süre nedeniyle tartışma konusu olan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Arda'nın ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

ODEGAARD'DA YAŞANANLAR

Real Madrid, Norveç'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Martin Odegaard'ı henüz 16 yaşındayken kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de süre alamamasının ardından Real Sociedad'a kiralanmış ve kalitesini ortaya koymuştu.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. 2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

İNGİLİZLER RESMEN AÇIKLADI! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Daily Mail'de yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Arsenal'ın uzun süredir gündeminde yer alan Arda Güler için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz devi R. Madrid'i yine pişman edecek! İngiliz devi R. Madrid'i yine pişman edecek! 15:30
Trabzonspor Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı Trabzonspor Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı 15:27
Arat'tan flaş itiraf! "F.Bahçe ve Talisca..." Arat'tan flaş itiraf! "F.Bahçe ve Talisca..." 15:21
Arat resmen açıkladı! Adaylık... Arat resmen açıkladı! Adaylık... 14:45
"F.Bahçe'nin çok artıları var ama..." "F.Bahçe'nin çok artıları var ama..." 14:44
"Her 10 dakikada bir 1000 kişi..." "Her 10 dakikada bir 1000 kişi..." 14:34
Daha Eski
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti 14:30
Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri! Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri! 14:23
Ronaldo'nun gizemli konuğu belli oldu! Ronaldo'nun gizemli konuğu belli oldu! 13:56
Kayseri'de antrenörden futbolcuya darp! Kayseri'de antrenörden futbolcuya darp! 13:19
G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor 12:52
Süper Lig'de 13. haftanı hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 13. haftanı hakemleri açıklandı! 12:49