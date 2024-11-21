TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...

Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. 2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.