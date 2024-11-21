TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devi Real Madrid'i yine pişman edecek! Arda Güler...
Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcu için İngiliz devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
ODEGAARD'DA YAŞANANLAR
Real Madrid, Norveç'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Martin Odegaard'ı henüz 16 yaşındayken kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de süre alamamasının ardından Real Sociedad'a kiralanmış ve kalitesini ortaya koymuştu.
Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. 2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.
İNGİLİZLER RESMEN AÇIKLADI! GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Daily Mail'de yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Arsenal'ın uzun süredir gündeminde yer alan Arda Güler için görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Milli futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabilmek için bu transfere sıcak baktığı yazıldı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 266 dakika süre buldu.
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