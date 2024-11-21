Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan kariyeri hakkında önemli itiraflarda. bulundu. Başarılı çalıştırıcı ayrıca milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuştu. İşte o röportaj...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"KENDİMİ ATLETİCO MADRİD'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANIRKEN GÖRÜYORUM"
Arda Turan teknik direktörlük kariyerindeki gelecek hedefleriyle ilgili olarak; "Kendimi Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyorum. Fakat bunun için önümde hala çok uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER'İN BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM"
Son olarak Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Turan; "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum." ifadesinde bulundu.
DİĞER