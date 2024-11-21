Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ" Arda Turan Eyüpspor'daki kariyeri ilgili yaptığı açıklamada; "Yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi." İfadelerini kullandı.

SAVUNMADA SIMEONE, HÜCUMDA LUIS ENRIQUE Turan, futbolculuk kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlerin hangilerinden ilham aldığı ile ilgili yöneltilen soruya; "Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum." cevabını verdi.