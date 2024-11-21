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Haberler Real Madrid Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan kariyeri hakkında önemli itiraflarda. bulundu. Başarılı çalıştırıcı ayrıca milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuştu. İşte o röportaj...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 14:23
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Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan son olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NTV'nin AS gazetesinden derlediği röportajda teknik direktörlük kariyerindeki hedefleri, Eyüpspor günleri ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler hakkında konuştu.

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Arda Turan Eyüpspor'daki kariyeri ilgili yaptığı açıklamada; "Yarattığımız hikayeden çok memnunum. Her gün birlikte gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda şampiyon olduk ve Süper Lig'e yükseldik. Unutulmaz duygularla dolu, olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi." İfadelerini kullandı.

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

SAVUNMADA SIMEONE, HÜCUMDA LUIS ENRIQUE

Turan, futbolculuk kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlerin hangilerinden ilham aldığı ile ilgili yöneltilen soruya; "Birlikte çalıştığım tüm antrenörlerden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

"KENDİMİ ATLETİCO MADRİD'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANIRKEN GÖRÜYORUM"

Arda Turan teknik direktörlük kariyerindeki gelecek hedefleriyle ilgili olarak; "Kendimi Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyorum. Fakat bunun için önümde hala çok uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri!

"ARDA GÜLER'İN BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM"

Son olarak Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler hakkında da konuşan Turan; "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum." ifadesinde bulundu.

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