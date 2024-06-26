TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda Güler geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız futbolcu, Ancelotti'den süre aldığı dakikalarda sahada gerek oynadığı futbol gerek özgüveni ile kendisine resmen hayran bıraktı. Arda Güler, La Liga'da 6 kez ağları havalandırarak başkent ekibinde taraftarlardan geçerli not aldı. Ayrıca yeni kulübü ile ilk sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupalar kaldırmanın coşkusunu yaşadı. Transferin gözdesi haline gelen Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınından Teamtalk'ın yer verdiği habere göre yıldız futbolcu ile Liverpool yakından ilgileniyor. Yer alan haberde Liverpool'un Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladığı ve Madrid'in şartları kabul etmesi halinde transfere izin vereceği ifade edildi. TRANSFER KİRALIK OLACAK! Liverpool, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Anlaşmanın Ocak ayına kadar geçerli olacağı vurgulandı.