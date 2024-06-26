Haberler Real Madrid TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç yetenek için o İngiliz ekibinin kolları sıvadığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 16:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda Güler geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Yıldız futbolcu, Ancelotti'den süre aldığı dakikalarda sahada gerek oynadığı futbol gerek özgüveni ile kendisine resmen hayran bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda Güler, La Liga'da 6 kez ağları havalandırarak başkent ekibinde taraftarlardan geçerli not aldı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Ayrıca yeni kulübü ile ilk sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupalar kaldırmanın coşkusunu yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Transferin gözdesi haline gelen Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

İngiliz basınından Teamtalk'ın yer verdiği habere göre yıldız futbolcu ile Liverpool yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Yer alan haberde Liverpool'un Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladığı ve Madrid'in şartları kabul etmesi halinde transfere izin vereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz devinden Arda Güler bombası!

TRANSFER KİRALIK OLACAK!

Liverpool, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Anlaşmanın Ocak ayına kadar geçerli olacağı vurgulandı.

EURO 2024'te hedef son 16! İşte Montella'nın ilk 11'i
Gruptan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller
DİĞER
Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor! "Yengeniz bu yaz eşim olacak"
Başkan Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile bir araya geldi
F.Bahçe'den o isme Alex kancası!
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
24 yıl sonra veda etti
Nacho'dan flaş kariyerkararı!
Bursa lise taban puanları 2024 MEB LGS
Adana lise taban puanları 2024 MEB LGS
İzmir lise taban puanları 2024 MEB LGS
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" "Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" 16:23
Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! 16:19
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 16:08
Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:07
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 13:51
Daha Eski
Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! 13:09
Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! 12:56
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 12:53
Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! 12:38
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 12:21
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 11:36