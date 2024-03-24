Mbappe'nin en büyük hayali Real Madrid'e bağlı!

Paris Saint-Germain'den ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe, Real Madrid forması giymeye artık çok yakın. Fransız golcünün, bu yaz en büyük hayallerinden birini gerçekleştirebilmesi için Real Madrid'den onay alması gerekecek.

MBAPPE: HAYALİM OLİMPİYATLAR

Kylian Mbappe daha önce yaptığı bir açıklamada Fransa'da gerçekleştirilecek Olimpiyatlarda oynamak istediğini belirtmişti. Mbappe konuya ilişkin olarak, "Her zaman Olimpiyatlarda oynamak istedim ve bu arzum değişmedi. Olimpiyatlarda oynarsam en büyük hayallerimden birisi gerçekleşecek. İzin verilmiyorsa bana söyleneni yapacağım. Karar hâlâ tek kişinin elinde ve bana evet ya da hayır diye bir şey demediler." demişti.

REAL MADRID SICAK BAKMAYABİLİR

Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi sonrası eflatun-beyazlıların bu konuya ilişkin kararının ne olacağı merak konusu. Real Madrid'in Mbappe'yi henüz yeni transfer etmişken böyle bir ayrılığa sıcak bakmayacağı belirtiliyor.

EURO 2024'ÜN ARDINDAN PARİS OLİMPİYATLARI

Mbappe'nin bu isteği kabul görürse yıldız futbolcu, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda boy gösterecek. Mbappe ayrıca, 14 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek EURO 2024'te de Fransa Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olacak.