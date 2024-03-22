Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...
Son dakika spor haberi: Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in takımdaki son durumu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından forma şansı bulmaya başlayan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar...
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AVRUPA BASINI ARDA GÜLER'İ KONUŞTU!
Arda Güler'in o şutu, Avrupa basının önde gelen gazetelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.
ANCELOTTI: O ŞUT BİZİM İÇİN GOLDÜ!
Maç sonunda Arda Güler hakkında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm" dedi.
TRANSFERDE BOMBA TAKAS İDDİASI!
Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.
Bu kez Arda için flaş bir takas iddiası ortaya atıldı. Hürriyet'in Defensa Central'den derlediği habere göre; Real Madrid, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor.
Eflatun-beyazlıların, Alman ekibinin 100 milyon euro bonservis isteği karşısında Arda Güler formülünü devreye sokabileceği belirtildi.
Haberde Real Madrid'in Wirtz için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu, buna ek olarak Arda Güler'i de bir yıllığına kiralık göndermeyi göze aldığı ifade edildi.
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