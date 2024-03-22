Haberler Real Madrid Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in takımdaki son durumu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından forma şansı bulmaya başlayan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:41
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Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı. Sakatlıklarını atlatan ve 2024'ün başlamasıyla kadroya girmeye başlayan milli yıldız, yavaş yavaş süre bulmaya da başladı.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk golünü iki hafta önce Celta Vigo ağlarına göndermişti. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getiren golü attı.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid formasıyla harika bir gole imza atmak üzereydi ancak şutu direkten döndü. Osasuna maçında yine son bölümde süre alan milli yıldızın orta sahadan çektiği şutta üst direği geçemedi.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

AVRUPA BASINI ARDA GÜLER'İ KONUŞTU!
Arda Güler'in o şutu, Avrupa basının önde gelen gazetelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

ANCELOTTI: O ŞUT BİZİM İÇİN GOLDÜ!
Maç sonunda Arda Güler hakkında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm" dedi.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

TRANSFERDE BOMBA TAKAS İDDİASI!
Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Bu kez Arda için flaş bir takas iddiası ortaya atıldı. Hürriyet'in Defensa Central'den derlediği habere göre; Real Madrid, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i transfer etmek istiyor.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Eflatun-beyazlıların, Alman ekibinin 100 milyon euro bonservis isteği karşısında Arda Güler formülünü devreye sokabileceği belirtildi.

Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Haberde Real Madrid'in Wirtz için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu, buna ek olarak Arda Güler'i de bir yıllığına kiralık göndermeyi göze aldığı ifade edildi.

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