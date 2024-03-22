Transferde Arda Güler bombası! 50 milyon euro...

Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.