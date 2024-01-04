Haberler Real Madrid Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı. Çarşamba günü oynanan Real Mallorca maçının kadrosuna alınan ancak maçı yedek kulübesinde tamamlayan eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası öğrencisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:55
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Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Mallorca, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Rüdiger kaydetti.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Arda Güler maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Ancak karşılaşmada süre bulamadı.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Genç oyuncu kenarda bir süre ısındıktan sonra yapılan son değişikliklerin ardından kulübeye geri döndü.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Teknik direktör Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki futbolcu hakkında konuştu.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var?

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak." ifadelerini kullandı.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Zorlu maçın ardından Ancelotti ile Arda'nın arasında özel bir toplantı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Defensa Central'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Real Madrid patronunun milli yıldıza, "Bugün senin günün değil, ama yakında gelecek.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Birkaç gün sonra senin sıran gelecek." dediği ifade edildi.

Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...

Arda sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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