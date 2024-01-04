Maç sonrası flaş toplantı! Carlo Ancelotti ve Arda Güler...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı. Çarşamba günü oynanan Real Mallorca maçının kadrosuna alınan ancak maçı yedek kulübesinde tamamlayan eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası öğrencisiyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:55
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Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Arda Güler maç kadrosunda kendisine yer buldu.
Ancak karşılaşmada süre bulamadı.
Genç oyuncu kenarda bir süre ısındıktan sonra yapılan son değişikliklerin ardından kulübeye geri döndü.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki futbolcu hakkında konuştu.
İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında.
O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu.
Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var?
Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak." ifadelerini kullandı.
Zorlu maçın ardından Ancelotti ile Arda'nın arasında özel bir toplantı gerçekleştiği ortaya çıktı.
Defensa Central'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Real Madrid patronunun milli yıldıza, "Bugün senin günün değil, ama yakında gelecek.
Birkaç gün sonra senin sıran gelecek." dediği ifade edildi.
Arda sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Ayrıca sözleşmede 10 milyon Euro'luk bonus maddesi yer alıyor.
Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 20'lik bir payı da bulunuyor.
Arda Güler'in bonservis değeri 15 milyon Euro olarak biliniyor.
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