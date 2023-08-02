Haberler Real Madrid Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

Son dakika spor haberleri... Real Madrid forması giyen Arda Güler, sezon öncesi antrenmanda sakatlık geçirmişti. Milli futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar vardı. Arda'nın sahalara döneceği tarihle ilgili müjdeli haber geldi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:57
Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

İç menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşü konuşulandan erken olacak.

Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

2 AY SONRA DÖNÜYOR, AMELİYAT OLMAYACAK

Hürriyet'in haberine göre ancak İspanyol basınından AS, genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı.

Arda Güler'den iyi haber! Sahalara döneceği tarih...

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.

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