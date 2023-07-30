Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yaşadığı sakatlık endişe yarattı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yaşadığı sakatlık endişe yarattı.
Eflatun-beyazlılara transferi büyük yankı uyandıran genç oyuncu, antrenmanda dizinden bir sakatlık yaşadı.
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemedi.
İspanyol devi resmi sitesinden Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.
Yıldız futbolcunun ABD kampından çıkarıldığı ve tedavisinin Madrid'de devam edeceği belirtildi.
Kulüpten yapılan duyuruda, Arda Güler'in yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
Son durumu merak konusu olan genç oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARDA GÜLER İÇİN 2 SENARYO!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İspanyol medyası Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre, Arda Güler'in sahalara geri dönüşüyle ilgili 2 senaryo olduğu belirtildi.
Menisküs yaralanması bulunan 18 yaşındaki futbolcunun ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği bildirildi.
Bu tedavinin tercih edilmesi durumunda kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.
AMELİYAT OLURSA 5 AY YOK!
18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağının altı çizildi.
Arda Güler'in bu durumda sahalara dönüş süresinin ocak ayını bulabileceği kaydedildi.
LİSANSI DONDURULABİLİR!
İspanyol devi Real Madrid'in kontenjanda yer açmak için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği iddia edildi.
Real Madrid sağlık ekibi, nasıl bir yol izleyeceğine yakın zamanda karar verecek.