Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

ARDA GÜLER İÇİN 2 SENARYO!

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İspanyol medyası Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre, Arda Güler'in sahalara geri dönüşüyle ilgili 2 senaryo olduğu belirtildi.