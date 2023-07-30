Haberler Real Madrid Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takımının hazırlık kampında sakatlık yaşadı. Eflatun-beyazlılardan yapılan sağlık bilgilendirmesinde genç oyuncuda menisküs yaralanması tespit edildiği açıklandı. Son durumu merak konusu olan yıldız futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Real Madrid'deki lisansı dondurulacak mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 23:18
BURAK ŞENTÜRK
Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yaşadığı sakatlık endişe yarattı.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Eflatun-beyazlılara transferi büyük yankı uyandıran genç oyuncu, antrenmanda dizinden bir sakatlık yaşadı.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemedi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

İspanyol devi resmi sitesinden Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Yıldız futbolcunun ABD kampından çıkarıldığı ve tedavisinin Madrid'de devam edeceği belirtildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Kulüpten yapılan duyuruda, Arda Güler'in yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Son durumu merak konusu olan genç oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

ARDA GÜLER İÇİN 2 SENARYO!
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İspanyol medyası Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre, Arda Güler'in sahalara geri dönüşüyle ilgili 2 senaryo olduğu belirtildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Menisküs yaralanması bulunan 18 yaşındaki futbolcunun ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği bildirildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Bu tedavinin tercih edilmesi durumunda kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

AMELİYAT OLURSA 5 AY YOK!
18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağının altı çizildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Arda Güler'in bu durumda sahalara dönüş süresinin ocak ayını bulabileceği kaydedildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

LİSANSI DONDURULABİLİR!
İspanyol devi Real Madrid'in kontenjanda yer açmak için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği iddia edildi.

Flaş Arda Güler gelişmesi! Lisansı dondurulacak mı?

Real Madrid sağlık ekibi, nasıl bir yol izleyeceğine yakın zamanda karar verecek.

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