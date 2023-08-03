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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süredir ayrı kalmıştı. Teknik direktör Ancelotti milli futbolcuyla ilgili açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 12:02
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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