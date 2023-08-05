Arda Güler'in sakatlığı için profesör yorumu!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz yeni takımında forma giyemedi. Milliyet'e konuşan profesör, Arda'nın sakatlığına dair şunları söyledi:

Haberi okuduğumda o anki düşünceyi söyleyeyim. Bu zaman diliminde "Böyle sakatlık olmaz" dedim. Sanırım geçmişten kaynaklanan bir problemi vardı ve biraz yüklenince arttı. Menisküs yırtığı başta küçüktür sonra büyür, tekrarlayıcı yaralanmalarla sakatlığa dönüşür. Real Madrid dünyanın en iyi sağlık ekiplerinden birine sahiptir. Onlarla uzun süre çalıştım. Bilim ve tıp ışığında asla faka basmazlar. Kontrolde bunun gözden kaçması mümkün değil. Göze alınacak bir risk olarak değerlendirmiş olabilirler. Böyle ciddi bir kulüp bu kadar pahalı yatırım yaparken kılı kırk yarar. İspanyol doktorların yaklaşımını çok mantıklı buluyorum. Tamamen Arda'yı koruyucu bir tutum içindeler. Tedavi sürecinde tekrarlayıcı yaralanmalardan ve risk içeren hareketlerden uzak tutmak adına antrenman programına ara verdiler. Ameliyatsız iyileşme olasılığı yüksek. Menisküsün yüzde 30'luk bölümüne kan gider. Biz buna "red red zon" diyoruz. O bölgeye kan akışı varsa iş kolaylaşır. Hem çocuğu koruyor, hem cerrahi müdahaleden uzak tutarak iyileşme şansı tanıyorlar. Arda genç olduğu için acele etmiyor, sıkıntıya sokmuyorlar. Ameliyata gerek kalmadan, ki öyle görünüyor; üç ay içinde sahalara dönebilir.