Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi
Real Madrid'in Brezilyalı dünya yıldızı Vinicius Jr, daha önce eşine rastlanmamış bir sözleşme imzaladı. İşte yetenekli futbolcunun imza attığı sözleşmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
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İkincisi de, teknik direktör Luis Enrique'nin talebi doğrultusunda PSG'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracak bir hamle olarak Vinicius Jr'ın etrafında oluşturulacak bir kadro kurmak.
Vinicius Jr'ın transfer sürecinde, 24 yaşındaki oyuncunun çocukluk idolü olan bir başka Brezilyalı yıldız Neymar'ın büyük rol oynadığı da haberde yer aldı.
Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
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