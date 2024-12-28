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Haberler Real Madrid Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

Real Madrid'in Brezilyalı dünya yıldızı Vinicius Jr, daha önce eşine rastlanmamış bir sözleşme imzaladı. İşte yetenekli futbolcunun imza attığı sözleşmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 23:51
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

Real Madrid'de forma giyen ve eflatun beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız oyuncu Vinicius Jr futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir sözleşmeye imza attı.

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

İspanyol spor sitesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, yılbaşı tatili için Çin'in Wuhan kentinde bulunan Brezilyalı yıldız, Fransız devi PSG ile kendisine 10 senede 1 milyar Euro civarı inanılmaz bir para kazandıracak ön sözleşme imzaladı.

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

İspanyol basınına göre, Paris Saint-Germain'in patronu Nasser Ghanim El-Khelaifi'nin bu transferi gerçekleştirmesinin iki nedeni bulunuyor. İlki, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Mbappe transferinin intikamını almak.

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

İkincisi de, teknik direktör Luis Enrique'nin talebi doğrultusunda PSG'ye Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracak bir hamle olarak Vinicius Jr'ın etrafında oluşturulacak bir kadro kurmak.

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

Vinicius Jr'ın transfer sürecinde, 24 yaşındaki oyuncunun çocukluk idolü olan bir başka Brezilyalı yıldız Neymar'ın büyük rol oynadığı da haberde yer aldı.

Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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