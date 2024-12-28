Vinicius Jr'dan rekor imza! Tarihte benzeri görülmedi

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Real Madrid'de forma giyen ve eflatun beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız oyuncu Vinicius Jr futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir sözleşmeye imza attı.

İspanyol spor sitesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, yılbaşı tatili için Çin'in Wuhan kentinde bulunan Brezilyalı yıldız, Fransız devi PSG ile kendisine 10 senede 1 milyar Euro civarı inanılmaz bir para kazandıracak ön sözleşme imzaladı.