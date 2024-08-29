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Gözler Arda'da

Ancelotti, geçtiğimiz hafta Valladolid’e karşı şov yapan Arda Güler’den çok memnun. 19 yaşındaki yıldızın bugün Las Palmas maçında yine 11’de olması bekleniyor

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Gözler Arda'da

Real Madrid'de göz bebeği Arda Güler, geçtiğimiz hafta Valladolid karşısında şov yapmıştı. 19 yaşındaki oyuncu Bellingham'ın yokluğunda ilk 11'de çıktığı mücadelede, etkili futboluyla İspanyol basınında gündeme oturmuştu. Arda, 69 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, 5 şutunda 3 isabet yakalarken kaleciyi geçememişti. Arda'nın takım arkadaşlarıyla uyumu da dikkatleri çeken başka bir detaydı.

DİAZ'LA YARIŞIYOR

İspanya'da gündemden düşmeyen Arda Güler'in performansı sonrası gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Eflatun-beyazlı ekip, saat 22.30'da Las Palmas'a konuk olacak. Formayı sırtına geçiren Arda'nın ise bırakmaya hiç niyeti yok. İspanyol basını, Brahim Diaz ile rekabete giren yıldız oyuncunun 11'e daha yakın olduğunu belirtti. Teknik direktör Ancelotti'nin geçtiğimiz haftaki performansından memnun olduğu yıldızı yeniden sahaya süreceği bildirildi.

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