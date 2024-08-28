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Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Futbolun yaşayan efsanesi Toni Kroos, Real Valladolid - Real Madrid maçında ilk 11 başlayan Arda Güler'i karşılaşmadan sonra telefonla aradı. Ayrıca İspanyol basını da Arda'nın ilk 11 başlamasını manşetlerine taşıyarak umut verici sözler söyledi. İşte o telefon görüşmesi ve İspanyol basınının Arda Güler yorumu...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:58
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği LaLiga'daki temsilcimiz Arda Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid - Real Madrid maçında dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

69 dakika sahada kalan Arda, istikrarlı performansı ile takımının 3 - 0'lık galibiyete uzanmasında önemli bir rol oynadı.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

AS'ta yer alan habere göre genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid maçı boyunca kaleyi 5 kez yokladı, 3 kez faule maruz kaldı. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Ayrıca ilk 11 başladığı maçtan sonra yetenekli temsilcimizi, futbolun yaşayan efsanelerinden olan ve EURO 2024'te emekliliğini açıklayan Toni Kroos aradı.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler'i arayan Kroos, "Çok utangaçtın, bırak kendin ol..."

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

"Çok kaliteli bir oyuncusun, buna inanman gerekiyor" dedi.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Bu sezon, önceki sezonlara göre daha fazla süre alarak kendini Ancelotti'ye ispatlama fırsatı bulacağı konuşulan genç temsilcimize ayrıca Real Madrid taraftarlarının da desteği en üst seviyede.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Yine İspanyol kaynaklarından aktarılan haberde Madridli taraftarlar, oyuncumuzun "EA FC 25" oyunundaki puanlamasının düşüklüğü sebebiyle yapımcı şirkete tepkiler yağdırmakta.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e telefon! Neler söyledi?

Planeta Real Madrid sitesinde yer alan haberde konudan şu şekilde bahsedildi; "Sezonun son bölümündeki muhteşem performansına ve neredeyse yarı finale çıktığı EURO 2024'teki istatistiklerine rağmen ona ortalama 78 puan verdiler. Ceballos'a 79 puan vererek onu genç Osmanlı'nın üstünde tutmaları hiç mantıklı değil."

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