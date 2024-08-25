Real Madrid Real Valladolid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, 2024/25 sezonunda ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Eflatun-beyazlılar, ilk maçından 3 puanla ayrılan Real Valladolid'i konuk ediyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

TSİ 18.00'de başlayan Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe

Real Valladolid: Hein, Perez, Comert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer, Marcos Andre