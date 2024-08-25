Haberler Real Madrid

Real Madrid Real Valladolid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı Real Madrid-Real Valladolid maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 17:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid Real Valladolid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, 2024/25 sezonunda ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Eflatun-beyazlılar, ilk maçından 3 puanla ayrılan Real Valladolid'i konuk ediyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

TSİ 18.00'de başlayan Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe

Real Valladolid: Hein, Perez, Comert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer, Marcos Andre

F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor
DİĞER
REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid-Real Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Cumhur'dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi!
Ezeli rakiplere Goretzka şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 16:56
Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! 16:48
Arda Güler ilk 11'de! | CANLI Arda Güler ilk 11'de! | CANLI 16:29
Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor 15:56
Galatasaray'da transfer çıkmazı! Galatasaray'da transfer çıkmazı! 15:48
Kocaelispor'un kupası kayboldu! Kocaelispor'un kupası kayboldu! 15:27
Daha Eski
Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı... Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı... 15:25
Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? 15:22
Cagliari - Como maçı ne zaman? Cagliari - Como maçı ne zaman? 15:10
Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Ezeli rakiplere Goretzka şoku! 14:53
Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:50
King'in maaş detayı! Transfer... King'in maaş detayı! Transfer... 14:39