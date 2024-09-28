Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...
İspanyol devi Real Madrid'in formasnı terleten Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızımıza büyük bir müjde geldi. İşte haberin detayları...
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ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI
Hürriyet'in Marca'dan derlediği habere göre; Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.
Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.
Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.
Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.
Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.
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