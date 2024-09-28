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Haberler Real Madrid

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

İspanyol devi Real Madrid'in formasnı terleten Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızımıza büyük bir müjde geldi. İşte haberin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:06
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Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında yarın Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin sahaya hangi isimlerle çıkacağı merak konusu.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Real Madrid'in Fransız yıldızı, Alaves'le oynanan maçta sakatlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada biceps femoris kaslarında hasar tespit edilen Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI
Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Hürriyet'in Marca'dan derlediği habere göre; Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.

Real Madrid'de Arda Güler sevinçten dört köşe! İşte flaş Mbappe detayı...

Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.

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