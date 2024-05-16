İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı
Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Forma giydiği hemen hemen her maçta skora katkı veren A Milli yıldız, kalitesini konuşturuyor. Futboluyla dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncunun La Liga'da o listeye alınmaması şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...
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ARDA GÜLER LİSTEDE YOK!
İSPANYA'DA ŞAŞKINLIK
Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalmasını sağlayacak performansa imza attığını okuyucularına aktarmıştı.
A Milli yıldızın, en iyi genç oyuncu listesinde olmaması İspanya'da şaşkınlıkla karşılandı.
Kulübe yakın kaynaklar, "Arda son haftalarda sahip olduğu büyük yeteneği gösterdi, bu nedenle LaLiga'nın en iyi genç oyuncusu ödülü için neden adaylar arasında olmadığını anlamak zor." ifadelerini kullandı.
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