İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalmasını sağlayacak performansa imza attığını okuyucularına aktarmıştı.

Kulübe yakın kaynaklar, "Arda son haftalarda sahip olduğu büyük yeteneği gösterdi, bu nedenle LaLiga'nın en iyi genç oyuncusu ödülü için neden adaylar arasında olmadığını anlamak zor." ifadelerini kullandı.