Haberler Real Madrid İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Forma giydiği hemen hemen her maçta skora katkı veren A Milli yıldız, kalitesini konuşturuyor. Futboluyla dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncunun La Liga'da o listeye alınmaması şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:28
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İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, İspanya'da yılın en iyi genç oyuncusu listesine dahil edilmedi.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

ARDA GÜLER LİSTEDE YOK!
Listede Barcelona'dan Lamine Yamal ve Cubarsi , Valencia'dan Javi Guerra, Real Madrid'den Rodrygo, Girona'dan Couto, Miguel Gutiérrez ve Savinho, Real Betis'ten Johnny, Athletic Club'dan Nico Williams ve Real Sociedad'dan Kubo bulunuyor.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

İSPANYA'DA ŞAŞKINLIK
Real Madrid formasıyla son haftalarda ilk 11'de başlayan Arda Güler, Real Sociedad, Granada ve Deportivo Alaves karşısında fileleri havalandırmıştı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Arda Güler'in gelecek sezon da takımda kalmasını sağlayacak performansa imza attığını okuyucularına aktarmıştı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

A Milli yıldızın, en iyi genç oyuncu listesinde olmaması İspanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

İspanya'da Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı

Kulübe yakın kaynaklar, "Arda son haftalarda sahip olduğu büyük yeteneği gösterdi, bu nedenle LaLiga'nın en iyi genç oyuncusu ödülü için neden adaylar arasında olmadığını anlamak zor." ifadelerini kullandı.

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