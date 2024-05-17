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TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, son haftalarda gösterdiği futbolla İspanya'yı sallıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den bulduğu şansları iyi değerlendiren 19 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle takımına katkı verdi. Yaz transfer dönemi öncesi Arda Güler'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Ada ekibi, genç futbolcu için 45 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:24
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TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

Bu sezon istediği süreleri bulamayan Arda Güler, ligin son düzlüğünde daha çok süre almaya başlayıp ciddi katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Premier Lig devlerinden Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Ada temsilcisinin Arda Güler için Real Madrid'e transfer teklifini sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

ARSENAL'DEN DEV TEKLİF

Arsenal'ın 19 yaşındaki yıldızı için Real Madrid'e 45 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Real Madrid'in ise Arda Güler için gelen 45 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

Eflatun beyazlıların ligin son düzlüğünde Arda Güler'in gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ve genç yıldıza çok güvendiği vurgulandı. 11 maça çıkıp 4 gol katkısı veren Arda, Real Madrid'in önemli bir parçası olarak görüldüğü ve gelecek sezon takımda tutulacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

FENERBAHÇE'NİN OLASI PAYI

Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. 19 yaşındaki on numaranın Real Madrid'den ayrılması durumunda satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

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