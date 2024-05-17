TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, son haftalarda gösterdiği futbolla İspanya'yı sallıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den bulduğu şansları iyi değerlendiren 19 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle takımına katkı verdi. Yaz transfer dönemi öncesi Arda Güler'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Ada ekibi, genç futbolcu için 45 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Eflatun beyazlıların ligin son düzlüğünde Arda Güler'in gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ve genç yıldıza çok güvendiği vurgulandı. 11 maça çıkıp 4 gol katkısı veren Arda, Real Madrid'in önemli bir parçası olarak görüldüğü ve gelecek sezon takımda tutulacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN OLASI PAYI
Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. 19 yaşındaki on numaranın Real Madrid'den ayrılması durumunda satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.
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