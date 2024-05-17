TRANSFER HABERİ: Arda Güler'e 45 milyon euro! İşte o takım

Eflatun beyazlıların ligin son düzlüğünde Arda Güler'in gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ve genç yıldıza çok güvendiği vurgulandı. 11 maça çıkıp 4 gol katkısı veren Arda, Real Madrid'in önemli bir parçası olarak görüldüğü ve gelecek sezon takımda tutulacağı belirtildi.