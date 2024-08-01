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Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya takım arkadaşı Luka Modric'in yaptığı o uyarı adeta gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 15:55
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Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

Arda Güler, A Milli Takım ile EURO 2024'te oldukça başarılı bir turnuva geçirdi.

Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

Genç yetenek, Bizim Çocuklar'ın çeyrek finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

EUR0 2024'ün ardından tatile çıkan genç yetenek Real Madrid ile yeni sezon için top başı yaptı. Arda Güler, başkent ekibinin Milan ile oynadığı hazırlık maçında sahada forma terletti.

Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

Amerika'nın Chicago şehrinde oynanan mücadelede Real Madrid sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken Luka Modric'in, Arda Güler'e yaptığı o uyarı gündeme oturdu.

Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre Arda Güler'in uygun pozisyon bulmasına rağmen şut çekmekten kaçınmasına Luka Modric tepki gösterdi.

Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Arda'ya "Bunu sakın yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma, Harika vuruşundan yararlan" dediği ifade edildi.

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