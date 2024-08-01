Luka Modric'ten Arda Güler'e flaş uyarı! "Bunu sakın yapma"
Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya takım arkadaşı Luka Modric'in yaptığı o uyarı adeta gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
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Amerika'nın Chicago şehrinde oynanan mücadelede Real Madrid sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken Luka Modric'in, Arda Güler'e yaptığı o uyarı gündeme oturdu.
İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre Arda Güler'in uygun pozisyon bulmasına rağmen şut çekmekten kaçınmasına Luka Modric tepki gösterdi.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Arda'ya "Bunu sakın yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma, Harika vuruşundan yararlan" dediği ifade edildi.
İLK 11'DE YER ALDI
Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler'i bu özel maçta ilk 11'da sahaya sürdü. Futbolcu ikinci yarıda yerini Nico Paz'a bıraktı.
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