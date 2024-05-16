İspanyol gazeteciler Arda Güler'e hayran kaldı! "O bir elmas"

Kadroda çok sayıda orta saha oyuncusu olduğu için Arda Güler'in az forma şansı bulduğunu vurgulayan Lopez, "Arda Güler bir de sezon başında sakatlandı. Ona rağmen kendisini toparlamasını bildi. Taraftar da sakatlığından dolayı onu çok bekledi. Arda Güler, Real Madrid taraftarının zayıf noktası." dedi.

Lopez, Arda Güler'in topla ilişkisini kimse Carlo Ancelotti kadar güzel anlatamadığına dikkati çekerek, düşüncesini şöyle aktardı: "Carlo Ancelotti, 'Top Arda Güler'e aşık" dedi. Sadece tarif edilemeyecek kadar özel bir şeye sahip olan bir oyuncu için bu cümle kurulabilir. Ona güvenilirse dünya yıldızı olabilir. Harika bir sol ayağı var. Hatta onun da ötesinde, yaşına uygun olmayan bir öz güveni var. Çünkü o daha 18 yaşında Bernabeu'nun çimlerine adım attı. Attığı her adımda ona hafif gibi görünen ağır bir sırt çantası var. Daha da ileri gideceğini düşünüyorum.