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Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydeden ve 90 dakika sahada kalan Arda Güler için planlar değişti. Eflatun beyazlılar yeni sezonda milli oyuncu için flaş bir karar aldı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:49
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Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son dönemde forma şansı bulmaya başladı. Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo'ya atan milli futbolcu, Real Sociedad karşılaşmasında galibiyet golünü atarken son lig maçında Granada filelerini de havalandırdı.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

ARDA PLANI DEĞİŞİYOR

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde Valdebebas'daki spor tesislerinde basın toplantısında konuştu.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

Şampiyon oldukları sezonda sadece yenildikleri tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını kaydeden Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti." dedi.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

Profesyonel kariyerinde şu anda çok iyi ve rahat olduğunu vurgulayan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

İspanyol basını, son oynanan Granada maçında golünü Arda Güler'in performansı sonrası Carlo Ancelotti'nin planlarının değiştiği vurguladı.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRDI

Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre; takımdaki yerini sağlamlaştıran Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve ocak ayından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösterdi.

Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...

ARDA GÜLER SOYUNMA ODASINDA POPÜLER

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre ise Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Takım arkadaşlarının Arda Güler'i daha olgun ve adapte gördüğü kaydedilirken hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi ikna ettiği belirtildi.

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