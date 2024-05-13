Real Madrid'in Arda Güler planı değişti! Yeni sezonda...
Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydeden ve 90 dakika sahada kalan Arda Güler için planlar değişti. Eflatun beyazlılar yeni sezonda milli oyuncu için flaş bir karar aldı.
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Şampiyon oldukları sezonda sadece yenildikleri tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını kaydeden Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti." dedi.
Profesyonel kariyerinde şu anda çok iyi ve rahat olduğunu vurgulayan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir." açıklamasında bulundu.
İspanyol basını, son oynanan Granada maçında golünü Arda Güler'in performansı sonrası Carlo Ancelotti'nin planlarının değiştiği vurguladı.
ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRDI
Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre; takımdaki yerini sağlamlaştıran Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve ocak ayından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösterdi.
ARDA GÜLER SOYUNMA ODASINDA POPÜLER
İspanya'dan Relevo'nun haberine göre ise Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Takım arkadaşlarının Arda Güler'i daha olgun ve adapte gördüğü kaydedilirken hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi ikna ettiği belirtildi.
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