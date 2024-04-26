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Real Sociedad 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Galibiyetin mimarı Arda Güler oldu!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi milli yıldızımız Arda Güler'in kaydettiği gol ile sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 23:50 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 00:56
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Real Sociedad 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Galibiyetin mimarı Arda Güler oldu!

İspanya La Liga'da 33. hafta karşılaşmasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Müsabaka konuk ekip Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcu Arda Güler kaydetti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon La Liga'daki ilk golünü kaydetti.

Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltti. Real Sociedad ise 51 puanda kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Real Sociedad ise sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Milli yıldızımız Arda Güler bu mücadelede kaydettiği gol ile maçın adamı seçilmeyi başardı.

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