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Real Madrid'de şampiyonluk coşkusu! Arda Güler...

İspanya La Liga'da milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid şehirde şampiyonluk turu attı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 15:09 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 15:33
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Real Madrid'de şampiyonluk coşkusu! Arda Güler...

İspanya La Liga'da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı. Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı.

Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler'e de yoğun ilgi gösterdi.

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