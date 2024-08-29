Arda Güler oyuna girdi penaltı kazandırdı! İşte o pozisyon

Real Madrid, La Liga 3. hafta mücadelesinde Las Palmas'a konuk oldu.

Maça ilk 11'de başlamayan Arda Güler, 63. dakikada Hırvat yıldız Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldız girdikten 3 dakika sonra takımına penaltı kazandırdı.

İşte o pozisyon...

Arda Güler'in girdiği pozisyonda Real Madrid penaltı kazanıyor! pic.twitter.com/HGxSmbwnq5 — S Sport Plus (@ssportplustr) August 29, 2024

MAÇ BERABERE BİTTİ

Las Palmas'ın Moleiro ile 5. dakikada bulduğu gole Real Madrid, Arda Güler'in kazandırdığı ve Vinicius Junior'un 69. dakikada gole çevirdiği penaltıyla karşılık verdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından, 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan Real Madrid, 5 puanla 4. sırada yer aldı. 2 puanlı Las Palmas ise 16. sırada bulunuyor.