Haberler Real Madrid Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu ilan eden başkent ekibi rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederken milli yıldızımız Arda Güler takımının 2. golünü kaydetti. Genç yeteneğin kaydettiği gol ve gösterdiği performans İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:13
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Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Real Madrid formasını terleten 19 yaşındaki on numara Arda Güler, Granada karşısında gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Genç futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Real Madrid, Granada ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi Real Madrid, 4-0 kazanırken Arda Güler'in performansı alkışları topladı. 19 yaşındaki on numaranın performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Milliyet'in derlediği haberde AS'ta Arda Güler'in çok özel bir futbolcu olduğu belirtildi. AS'ın haberinde 19 yaşındaki on numara için "Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Depor'da yer alan haberde genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi kullandığına vurguda bulunuldu: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Marca'nın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de geleceği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

"Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki üç golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin."

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

Meridiano'nun haberinde genç oyuncunun gelecekte önemli bir futbolcu olabildiğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Meridiano'nun haberinde, "Genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak" denildi.

Arda Güler'i öve öve bitiremediler! İspanya'da manşetleri süsledi

El Desmarque'nin haberinde ise, "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde Real Madrid takımıyla sadece 255 dakika içinde, bu cumartesi Granda maçında attığı gol de dahil olmak üzere şimdiden üç gol attı" ifadeleri kullanıldı.

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