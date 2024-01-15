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Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Son dakika spor haberi: İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupaya uzanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonu yaptığı açıklamada milli yıldız Arda Güler ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:30
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupaya uzanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ARDA DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan milli yıldız Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işini başlayacak ve daha fazla süre alacak" ifadelerini kullandı.

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