Arda Güler büyüledi

Real Madrid'deki milli yıldızımız Arda Güler, Kral Kupası'nda Arandina ve Süper Kupa'da A.Madrid karşısında oynadığı 69 dakikada İspanyol gazetecileri büyüledi. Diario AS'tan Tavero, "Gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek" derken, Relevo'dan Picon, "Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Real Madrid, gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor" yorumunu yaptı.
"AS OYUNCUMUZ"
İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 3-1 kazandıkları Arandina karşısında ilk 11'de çıkan 18 yaşındaki orta saha, 59 dakika sahada kalırken, Süper Kupa yarı finalinde 5-3 galip tamamladıkları A.Madrid maçında 10 dakika oynadı. Real'in Barcelona'yı 4-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı finalde oynamayan Arda için teknik direktör Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi" ifadelerini kullandı.