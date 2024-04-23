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Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Genç yıldız, son oynanan El Clasico'da da yedek kulübesinde kaldı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sezon başında kadrosuna katmak istedikleri 19 yaşındaki oyuncu hakkında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile konuştu. İşte yaşanan o diyalog...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 12:28
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Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler istediği süreleri bulmakta zorlanıyor.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği El Clasico'da da Ancelotti, genç yıldıza forma vermezken dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler için Real Madrid ve Barcelona transfer yarışına girmişti.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

O dönem Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaşan Milli yıldız tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

ANCELOTTİ İLE XAVİ KONUŞTU!
Mücadelede Xavi ile Ancelotti'nin bir süre kendi aralarında sohbet ettiği görüntülenirken konuşulanlar merak konusu olmuştu. İkili arasında konuşılanlar ortaya çıktı.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

ANCELOTTI'YE BİZZAT SÖYLEDİ
Milliyet'in Defanca Central'den derlediği habere göre; Geçtiğimiz gün oynanan El Clasico sonrası Ancelotti'nin yanına giden Xavi, Arda Güler pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

"Arda Güler bizde olsaydı muhtemelen sürekli oynardı, Madrid'de ise o kadar çok üst düzey oyuncunuz var ki..."

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler'e forma şansı vermedi. Milli futbolcunun maç sonrası arkadaşlarıyla sevinç gösterilerine katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."

ANCELOTTI: ARDA SÜRE BULACAK
Barcelona maçının ardından Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla sevinç gösterilerine katılmadığı sorulan Carlo Ancelotti, "Görmedim. Bir şey söyleyemem. Ekibimle birlikte her şeyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki birkaç maçta istediği dakikaları alacaktır." sözlerini kullandı.

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