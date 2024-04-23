Xavi'den Ancelotti'ye flaş Arda Güler sözleri! "Bizde olsaydı..."
Son dakika spor haberi: Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Genç yıldız, son oynanan El Clasico'da da yedek kulübesinde kaldı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sezon başında kadrosuna katmak istedikleri 19 yaşındaki oyuncu hakkında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile konuştu. İşte yaşanan o diyalog...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
O dönem Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaşan Milli yıldız tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı.
ANCELOTTİ İLE XAVİ KONUŞTU!
Mücadelede Xavi ile Ancelotti'nin bir süre kendi aralarında sohbet ettiği görüntülenirken konuşulanlar merak konusu olmuştu. İkili arasında konuşılanlar ortaya çıktı.
ANCELOTTI'YE BİZZAT SÖYLEDİ
Milliyet'in Defanca Central'den derlediği habere göre; Geçtiğimiz gün oynanan El Clasico sonrası Ancelotti'nin yanına giden Xavi, Arda Güler pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Arda Güler bizde olsaydı muhtemelen sürekli oynardı, Madrid'de ise o kadar çok üst düzey oyuncunuz var ki..."
Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler'e forma şansı vermedi. Milli futbolcunun maç sonrası arkadaşlarıyla sevinç gösterilerine katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
ANCELOTTI: ARDA SÜRE BULACAK
Barcelona maçının ardından Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla sevinç gösterilerine katılmadığı sorulan Carlo Ancelotti, "Görmedim. Bir şey söyleyemem. Ekibimle birlikte her şeyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki birkaç maçta istediği dakikaları alacaktır." sözlerini kullandı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 7 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 1 gollük katkı verdi.
DİĞER