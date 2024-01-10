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Real Madrid 5-3 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

İspanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Normal süresi 3-3 biten maçı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 kazanan Real Madrid, adını finale yazdırdı. Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 00:44 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 00:46
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Real Madrid 5-3 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede hakem Javier Alberola Rojas düdük çaldı.

Normal süresi 3-3 biten karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 kazanan Real Madrid finale yükseldi.

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic kendi kalesine ve 120+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.

Eflatun-beyazlılarda A Milli yıldızımız Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu.

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