Arda derbide yok

Sakatlığını atlatan ve Real Madrid'le idmanlara başlayan Arda Güler, eflatun-beyazlıların deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde kadroda olmayacak. Teknik direktör Ancelotti, yaptığı açıklamayla bunu duyururken, genç yıldız, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda yer alacak.
Sakatlığını atlatan ve Real Madrid'le idmanlara başlayan Arda Güler, eflatun-beyazlıların deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde kadroda olmayacak. Teknik direktör Ancelotti, yaptığı açıklamayla bunu duyururken, genç yıldız, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda yer alacak.