Haberler Real Madrid Arda derbide yok

Arda derbide yok

Sakatlığını atlatan ve Real Madrid'le idmanlara başlayan Arda Güler, eflatun-beyazlıların deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde kadroda olmayacak. Teknik direktör Ancelotti, yaptığı açıklamayla bunu duyururken, genç yıldız, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda yer alacak.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Arda derbide yok
Sakatlığını atlatan ve Real Madrid'le idmanlara başlayan Arda Güler, eflatun-beyazlıların deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde kadroda olmayacak. Teknik direktör Ancelotti, yaptığı açıklamayla bunu duyururken, genç yıldız, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda yer alacak.
DİĞER
Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu’nun evliliğinde kriz mi var?
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R.Madrid'den sevindiren haber! Arda Güler...
Arda Güler'den sevindiren haber!
TV 8,5 CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29