Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
İspanyol devi, genç yıldızı 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında transfer etmişti.
Arda, yeni sezon öncesi takımının ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanmış ve sağ dizinde menisküs yaralanması olduğu açıklanmıştı.
Sakatlığı sonrası ameliyat edilen 18 yaşındaki futbolcu, 2 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu ancak sakatlık sonrasında takımın oyununa uyum sağlamada halen eksiklikleri bulunduğunu söylemişti.
İtalyan çalıştırıcı, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
Çarşamba günü TSİ 20.00'deki Las Palmas maçıyla ilk kez süre alması beklenen Arda Güler'den kötü haber geldi.
YENİDEN SAKATLANDI
Real Madrid, milli yıldızın bir kez daha sakatlandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.
Arda'nın bu son sakatlıktan sonra en az iki hafta daha takımdan uzak kalması öngörülüyor