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Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan ve 2 ay süren sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler'den kötü haber geldi. İspanyol ekibi, milli yıldızın yeniden sakatlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:00
Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

İspanyol devi, genç yıldızı 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında transfer etmişti.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Arda, yeni sezon öncesi takımının ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanmış ve sağ dizinde menisküs yaralanması olduğu açıklanmıştı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Sakatlığı sonrası ameliyat edilen 18 yaşındaki futbolcu, 2 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başlamıştı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu ancak sakatlık sonrasında takımın oyununa uyum sağlamada halen eksiklikleri bulunduğunu söylemişti.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

İtalyan çalıştırıcı, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Çarşamba günü TSİ 20.00'deki Las Palmas maçıyla ilk kez süre alması beklenen Arda Güler'den kötü haber geldi.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

YENİDEN SAKATLANDI

Real Madrid, milli yıldızın bir kez daha sakatlandığını açıkladı.

Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
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