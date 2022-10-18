Altın Top Benzema’nın

Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or bu yılki sahibini buldu. Ödülü bu yıl Real Madrid'den Karim Benzema kazandı. Benzema, Sadio Mane, Kevin de Bruyne ve Robert Lewandowski'yi geride bıraktı. Kadınlarda Ballon d'Or ödülünün sahibi bir kez daha Alexia Putellas olurken ödül kazanan diğer isimler şöyle: Robert Lewandowski, (Gerd Müller Trophy / Yılın en iyi forveti), Sadio Mane, (Socrates Ödülü), Barcelona forması giyen Gavi (Kopa Trophy / Yılın en iyi genç oyuncusu), Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtosi, (Yachine Trophy / Yılın en iyi kalecisi) ve Manchester City (Yılın kulübü).